F1, Leclerc: "Tutto è andato bene, spero che quest'anno sia la volta buona"

"È stato bello tornare in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto diverse rispetto a quelle che abbiamo guidato finora. Per adesso stiamo cercando di capire se tutto funziona correttamente, e sembra di sì". Così Charles Leclerc dopo la prima sessione nei test di Barcellona, in cui ha fatto più di 50 giri sulla Ferrari, prima di lasciare nel pomeriggio a Lewis Hamilton il volante della SF-26. "Le condizioni questa mattina non sono state ottimali a causa della pioggia, ma noi stiamo svolgendo comunque il nostro programma - ha spiegato il pilota - e non siamo focalizzati sulla performance. Ci interessa esaminare i sistemi nuovi della vettura e verificare che tutto funzioni. È così, quindi è positivo. Poi procederemo lentamente con il nostro programma. Per ora, essendo la prima mattina, abbiamo svolto il primo controllo preliminare sulla macchina e tutto è andato bene".