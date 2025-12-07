F1, Leclerc: "Guardare classifica fa molto male, per 2026 non ho aspettative"

"Possiamo fare meglio nella comunicazione ma è anche vero che quando uno come Hamilton viene in un team come la Ferrari, due icone nello sport, fa sì che ci sia tanta comunicazione e questo è molto difficile da gestire, se non impossibile. Le aspettative sono state create anche dall'ambiente e dalla situazione in cui ci siamo ritrovati". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nel Gp di Abu Dhabi, ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. "L'unica cosa che possiamo controllare è essere uniti e motivati, spingere al massimo ed è quello che stiamo facendo - ha aggiunto - Sono di fronte alla classifica, una Ferrari quarta a 400 punti dalla McLaren è una cosa che mi fa molto male ma spero si possa cambiare la situazione l'anno prossimo. Aspettative per l'anno prossimo non ne ho proprio, è un foglio bianco, non sappiamo da dove iniziare e dove sono gli altri".