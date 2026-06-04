F1, Leclerc: "Credo in progetto Ferrari, per il Mondiale la Mercedes è in vantaggio"

"Per me era tutto chiaro, amo il team e credo sia evidente. Credo nel progetto e credo fortemente in Vasseur e nel fatto che possa riportare la Ferrari al vertice. Per questo sono e sarò ancora qui". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Montecarlo. "Titolo nel 2026? Le cose possono sempre cambiare velocemente, troppo presto per dirlo. Ma c'è tanta motivazione per provare ad avvicinarci alla Mercedes", ha aggiunto il campione monegasco secondo cui però al momento "la Mercedes ha un vantaggio significativo, vedo bene qui anche McLaren e Red Bull ma avendo finora faticato in rettilineo, questa pista potrebbe aiutarci. Ma Mercedes sarà anche qui il team da battere".