Atletica, al via iscrizioni alla 100 km del Passatore 2027

03 Nov 2026 - 15:04
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Aperte dal 4 novembre le iscrizioni per la 52/a edizione della 100 km del Passatore 2027 in calendario il 22 e 23 maggio con partenza a Firenze e arrivo a Faenza. La corsa per atleti della lunga distanza è a numero chiuso. "L'esperienza ci porta a contenere in 3.500 iscritti il massimo dei concorrenti in gara. All'interno di questa cifra abbiamo la certezza di poter fornire l'assistenza sanitaria e gli altri servizi che dobbiamo e vogliamo garantire - ha spiegato Tatiana Khitrova, responsabile dell'organizzazione - Dei concorrenti del 2027 potranno far parte anche quegli atleti che si erano iscritti all'edizione 2026, ma per tempo ci avevano avvisato di non poter partecipare, per infortunio o per troppo ritardo nella preparazione. La loro quota già versata rimane valida, con solo una piccola aggiunta per le nuove spese di segreteria. Le rinunce last minute, di chi era iscritto e senza avvisare non si è poi presentato alla partenza, non danno invece diritto allo spostamento della quota di iscrizione". Un weekend che sembra ancora lontano, ma non è così per chi sta coltivando il sogno di diventare per la prima volta (o tornare a essere ancora) finisher della 100 chilometri più famosa nel mondo. Da mercoledì 4 novembre sono aperte le iscrizioni. Prima quota: 110 euro, fino al 31 dicembre. "Riguardo alle iscrizioni, nel 'popolo della Cento del Passatore' esistono due contrapposte correnti di pensiero - spiega Giordano Zinzani, presidente della manifestazione -: quelli che si iscrivono subito, non tanto per approfittare della quota più bassa, quanto per sentirsi stimolati mentalmente a cominciare gli allenamenti, e quelli che invece preferiscono aspettare di essere certi di poter partecipare. Quello che mi auguro è anche che prosegua il bellissimo fenomeno dei circa 1.000 debuttanti che in media, nelle ultime edizioni, hanno scelto la Cento del Passatore come porta d'ingresso al mondo delle ultramaratone su strada".

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