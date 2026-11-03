F1, a Interlagos torna la terna più morbida di gomme Pirelli

Il circuito brasiliano presenta alcune novità rispetto alla scorsa stagione. Nel corso dell’anno sono stati infatti effettuati degli interventi di riasfaltatura nel tratto compreso tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. Queste nuove porzioni di pista potrebbero modificare il livello di aderenza e l’evoluzione della pista nel corso del fine settimana, influenzando in particolare il comportamento dei pneumatici sulle lunghe distanze. Le tre sessioni di prove libere consentiranno di valutare l’evoluzione e come la nuova superficie influenzerà degrado e usura.