F1, incidente per Colapinto durante i test in Ungheria

Incidente senza conseguenze per Franco Colapinto, pilota della Alpine, durante i test sugli pneumatici Pirelli sul circuito dell'Hungaroring. Secondo quanto riferito dal team, il pilota sudamericano, dopo essere stato visitato presso il centro medico dell'Hungaroring, sta bene ma la vettura è andata in gran parte distrutta nell'incidente. Colapinto, che si trovava in Ungheria con la squadra francese per i test Pirelli pochi giorni dopo la vittoria di Lando Norris nel Gran Premio, non ha potuto sfruttare al meglio la sua prestazione, andando a sbattere durante la sessione mattutina di mercoledì alla curva 11.