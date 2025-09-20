F1: GP Azerbaijan confermato, in calendario fino al 2030

Logo SportMediaset
20 Set 2025 - 23:23

Il Gran Premio dell'Azerbaijan resta nel calendario del mondiale di Formula 1 almeno fino al 2023. Lo hanno annunciato gli organizzatori della gara a Baku e F1: l'attuale contratto con il circuito cittadino che ospita in queto weekend la gara, era valido fino al 2026 compreso ed è stato prorogato per altri quattro anni. "Il circuito è unico, con tratti tecnici e lunghi rettilinei che costeggiano la splendida costa e il centro storico, offrendo ogni anno una gara ricca di colpi di scena", le parole di Stefano Domenicali. La prima edizione del Gp sulle rive del Mar Caspio si è svolta nel 2016 con il nome di GP d'Europa, prima di diventare GP dell'Azerbaijan l'anno successivo.

