F1, GP Abu Dhabi: tempo cancellato a Leclerc nel Q2, partirà ultimo in griglia

Charles Leclerc scatterà ultimo in griglia nel GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione. Nel Q2 il pilota della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo ma ha violato i track limits e il suo tempo è stato cancellato. Chiude così 14°, ed è eliminato per il Q3. Il monegasco partirà ultimo, considerando le 10 posizioni di penalità da scontare domani in gara per aver sostituito ieri la batteria della sua vettura. Diventa così sempre più difficile la rincorsa alle McLaren per la conquista della classifica Costruttori