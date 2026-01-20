F1, Gillette a fianco del team Audi Revolut per il debutto

“Gillette è uno dei marchi più iconici nella storia del marketing sportivo, con un'eredità costruita su connessioni autentiche con i fan di tutto il mondo” ha aggiunto Stefano Battiston, Chief Commercial Officer del team Audi Revolut F1. “Portare Gillette, insieme a Braun e Venus, nel mondo della Formula 1 è una dichiarazione forte e un passo naturale al fianco degli eccezionali partner globali che già supportano il nostro team. Gillette è un vero e proprio 'power brand', che condivide la nostra convinzione che l'eccellenza ingegneristica e i prodotti dal design ricercato possano ispirare fiducia ed emozione. Mentre lanciamo il team Audi Revolut F1 su un palcoscenico globale, la loro esperienza nel coinvolgere un vasto pubblico di consumatori rende questa collaborazione veramente potente, autentica e strategica, che ci aiuterà a elevare le esperienze dei fan in modi significativi.”