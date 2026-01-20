F1, Gillette a fianco del team Audi Revolut per il debutto

© Ufficio Stampa
Gillette, leader mondiale nella rasatura, ha annunciato una partnership strategica pluriennale con il team Audi Revolut F1, di cui diventa partner ufficiale. La partnership includerà anche Braun e Gillette Venus, altri due marchi iconici del portafoglio rasatura di P&G, formando un'alleanza basata su eccellenza tecnica, design iconico e prestazioni ai massimi livelli.
Al centro della partnership c'è un impegno condiviso per la precisione. Dalle tolleranze minime di una vettura di Formula 1 alla geometria esatta di una lametta, sia Gillette che il team Audi Revolut F1 sono guidati da un'attenzione senza compromessi per la qualità e la superiorità costruttiva nei rispettivi settori. Per oltre un secolo, Gillette ha definito lo standard nell'innovazione della rasatura, contribuendo al contempo a plasmare l'evoluzione del marketing sportivo, costruendo relazioni durature con atleti d'élite e piattaforme sportive di livello mondiale. Questa eredità si allinea perfettamente con l'ambizione del team Audi Revolut F1 di affermarsi ai vertici del motorsport. Gillette ha scelto di essere parte del viaggio fin dall'inizio, supportando il team mentre si prepara a entrare nella griglia di partenza della Formula 1, costruendo una presenza globale e una piattaforma forte e distintiva.
La partnership è ulteriormente rafforzata dall'inclusione di Braun, unendo due iconici marchi tedeschi. La celebre eredità di design di Braun e la sua reputazione per prodotti di qualità premium si allineano naturalmente con l'approccio del team Audi Revolut F1 all'ingegneria e alle prestazioni, creando una collaborazione autentica fondata su artigianalità e innovazione. L'inclusione di Venus aggiunge una dimensione complementare alla partnership, accogliendo un pubblico più diversificato, femminile e di nuova generazione nello sport, coinvolgendolo in modi pertinenti e significativi.
Insieme, i partner collaboreranno su branding integrato, prodotti e retail personalizzati e attivazioni incentrate sui fan che si estendono oltre la pista, creando momenti culturali significativi ed esperienze coinvolgenti durante tutta la stagione. La partnership vedrà il marchio Gillette presente sulla vettura e sugli asset del team Audi Revolut F1, riflettendo una presenza pienamente integrata a partire da questa stagione, incluso il lancio del team a Berlino il 20 gennaio.
“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con il team Audi Revolut F1 mentre si preparano a competere ai vertici del motorsport” ha dichiarato Gary Coombe, CEO di Gillette. “Siamo ispirati dalla visione a lungo termine del team ed entusiasti di far parte del loro viaggio fin dall'inizio. Questa partnership offre una piattaforma potente per mostrare la qualità superiore e le prestazioni dei nostri marchi ai fan di tutto il mondo. Con la tecnologia insuperabile delle lame Gillette e l'ingegneria elettrica avanzata di Braun, vediamo chiari parallelismi con il team Audi Revolut F1 e la nostra comune ricerca di prestazioni senza compromessi. Insieme, creeremo attivazioni media e retail imperdibili, coinvolgendo i consumatori in modi innovativi sia in pista che fuori.”
“Gillette è uno dei marchi più iconici nella storia del marketing sportivo, con un'eredità costruita su connessioni autentiche con i fan di tutto il mondo” ha aggiunto Stefano Battiston, Chief Commercial Officer del team Audi Revolut F1. “Portare Gillette, insieme a Braun e Venus, nel mondo della Formula 1 è una dichiarazione forte e un passo naturale al fianco degli eccezionali partner globali che già supportano il nostro team. Gillette è un vero e proprio 'power brand', che condivide la nostra convinzione che l'eccellenza ingegneristica e i prodotti dal design ricercato possano ispirare fiducia ed emozione. Mentre lanciamo il team Audi Revolut F1 su un palcoscenico globale, la loro esperienza nel coinvolgere un vasto pubblico di consumatori rende questa collaborazione veramente potente, autentica e strategica, che ci aiuterà a elevare le esperienze dei fan in modi significativi.”