F1, blackout durante test Bahrain: bandiera rossa e auto nei box

Un guasto elettrico in Bahrain durante i test in vista della nuova stagione di Formula 1 ha portato al blackout su tutto il circuito. E' stata quindi sventolata la bandiera rossa che ha costretto le auto a tornare ai box. "Abbiamo un'interruzione di corrente in tutto il circuito. Tutte le auto sono tornate ai box", scrive su X l'account ufficiale della Formula 1. Mentre la Mercedes ironizza sull'accaduto postando un'immagine totalmente nera, accompagnata dal messaggio: "Scene in diretta dal Bahrain".