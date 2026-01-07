Logo SportMediaset

F1, Audi 'primo avvio' della monoposto 2026. Binotto: "Momento speciale"

07 Gen 2026 - 19:10

Audi Revolut F1 Team ha completato con successo la prima accensione della vettura che affronterà il Campionato Mondiale di Formula 1 FIA del 2026. Il 19 dicembre 2025, presso la sede del team a Hinwil, la power unit Audi è stata avviata mentre era installata all'interno del telaio della nuova monoposto - si legge in una nota - un evento che rappresenta il passaggio del progetto dalla fase prototipale allo sviluppo avanzato. La prima accensione costituisce una fase cruciale per qualsiasi programma sportivo in Formula 1 poiché rappresenta il culmine dello sviluppo prototipale e conferma la corretta integrazione dei principali componenti. Nel caso del progetto Audi F1 è il risultato tangibile dell'intensa collaborazione tra la divisione powertrain di Neuburg, in Germania, del reparto deputato alla definizione del telaio a Hinwil, in Svizzera, e del distaccamento tecnico di Bicester, nel Regno Unito. L'avvio della vettura rappresenta sia un momento profondamente emozionante - l'auto prende vita per la prima volta - sia una solida base tecnica sulla quale il team continuerà a lavorare incessantemente. Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport AG, ha dichiarato: "Per Audi, l'ingresso in Formula 1 costituisce un pilastro del radicale rinnovamento del Brand. Un traguardo che è espressione del'Vorsprung durch Technik' nonché il risultato di un lavoro di squadra senza soluzione di continuità e di una ricerca incessante dell'eccellenza. Punti di forza che ispireranno l'intera organizzazione Audi. Il progetto Audi F1 esprime la volontà di cambiamento del Marchio e alimenta orgoglio, senso di appartenenza ed entusiasmo. Con l'accensione della monoposto, il duro lavoro dei team di Hinwil, Neuburg e Bicester prende vita. È l'inizio di un nuovo capitolo della storia del motorsport Audi". 

Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1: "La prima accensione è sempre un momento speciale, ma in questo caso ha un valore ancora più profondo. Costituisce infatti il primo risultato tangibile dellenostre ambizioni e del lavoro dei team di Neuburg e Hinwil. Abbiamo definito una solida base per quello che sarà un lungo viaggio caratterizzato da una costante spinta al miglioramento". Jonathan Wheatley, Team Principal di Audi Revolut F1 Team, ha aggiunto: "Questo momento ha il valore di una vera e propria pietra miliare e conferma la qualità del lavoro e della collaborazione tra tutti i reparti coinvolti. Infonde energia all'intero team e rafforza i nostri obiettivi mentre ci prepariamo per le prossime fasi di sviluppo, specie quandoporteremo per la prima volta la vettura in pista. L'accensione della monoposto avvicina, non solo temporalmente, il debutto in gara a Melbourne". Archiviato il primo start della vettura, Audi Revolut F1 Team prosegue nei preparativi per il debutto nella massima serie dell'automobilismo sportivo. I prossimi step consisteranno nell'unveiling il 20 gennaio a Berlino della livrea ufficiale della monoposto e nella prima sessione di test collettivi a Barcellona a fine mese.

