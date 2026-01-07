F1, Audi 'primo avvio' della monoposto 2026. Binotto: "Momento speciale"

Audi Revolut F1 Team ha completato con successo la prima accensione della vettura che affronterà il Campionato Mondiale di Formula 1 FIA del 2026. Il 19 dicembre 2025, presso la sede del team a Hinwil, la power unit Audi è stata avviata mentre era installata all'interno del telaio della nuova monoposto - si legge in una nota - un evento che rappresenta il passaggio del progetto dalla fase prototipale allo sviluppo avanzato. La prima accensione costituisce una fase cruciale per qualsiasi programma sportivo in Formula 1 poiché rappresenta il culmine dello sviluppo prototipale e conferma la corretta integrazione dei principali componenti. Nel caso del progetto Audi F1 è il risultato tangibile dell'intensa collaborazione tra la divisione powertrain di Neuburg, in Germania, del reparto deputato alla definizione del telaio a Hinwil, in Svizzera, e del distaccamento tecnico di Bicester, nel Regno Unito. L'avvio della vettura rappresenta sia un momento profondamente emozionante - l'auto prende vita per la prima volta - sia una solida base tecnica sulla quale il team continuerà a lavorare incessantemente. Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport AG, ha dichiarato: "Per Audi, l'ingresso in Formula 1 costituisce un pilastro del radicale rinnovamento del Brand. Un traguardo che è espressione del'Vorsprung durch Technik' nonché il risultato di un lavoro di squadra senza soluzione di continuità e di una ricerca incessante dell'eccellenza. Punti di forza che ispireranno l'intera organizzazione Audi. Il progetto Audi F1 esprime la volontà di cambiamento del Marchio e alimenta orgoglio, senso di appartenenza ed entusiasmo. Con l'accensione della monoposto, il duro lavoro dei team di Hinwil, Neuburg e Bicester prende vita. È l'inizio di un nuovo capitolo della storia del motorsport Audi".