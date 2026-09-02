Us Open: Paolini vince il derby azzurro con Stefanini e avanza al 3° turno

E' Jasmine Paolini ad aggiudicarsi il derby tricolore (e tutto toscano) al secondo turno dello Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari) a New York. Sul Court 5 la 30enne di Bagni di Lucca, n.21 del ranking e 19 del seeding, tornata a farsi seguire da coach Marc Lopez (già nel suo box in occasione del trionfo agli Internazionali BNL d'Italia del 2025), ha battuto per 6-4 6-1, in un'ora e 17 minuti, Lucrezia Stefanini, n.119 Wta, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw newyorkese.