F1, annunciati i progetti per il futuro del videogioco di EA Sports

Electronic Arts Inc. ha confermato oggi i piani per il futuro della serie di giochi EA SPORTS™ F1, i giochi ufficiali FIA Formula One World Championship. Sin dal suo lancio, EA SPORTS F1 25 ha ricevuto elogi da giocatori, media, creator, piloti di F1 e molti altri ancora. Guardando al futuro, il prossimo anno i giocatori di F1 25 potranno ampliare la loro esperienza con il FIA Formula One World Championship 2026 al completo. In arrivo nel 2026 come espansione a pagamento di F1 25, l'aggiornamento dei contenuti premium rispecchierà i principali cambiamenti dello sport reale per la stagione 2026, offrendo ai fan nuove auto, regolamenti sportivi, squadre e piloti. Nel 2027, EA SPORTS lancerà il prossimo gioco completo della serie: una rappresentazione profondamente autentica e innovativa dell'azione e del brivido della Formula 1, ripensata in un'esperienza più ampia con nuovi modi di giocare per i fan di tutto il mondo. Progettata per il mondo dei fan della F1 - di cui oltre un terzo si è avvicinato a questo sport negli ultimi quattro anni - in rapida evoluzione e in espansione a livello globale, la nuova esperienza amplierà ciò che i giocatori di lunga data hanno amato della serie e celebrerà la passione della Formula 1 attraverso un gioco che immergerà sia i nuovi giocatori sia quelli storici nell'era moderna di questo sport. La decisione rientra in un investimento strategico pluriennale nel franchise EA SPORTS F1, con il supporto sia del Formula One Management sia dei team di F1.