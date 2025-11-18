Logo SportMediaset

F1, annunciati i progetti per il futuro del videogioco di EA Sports

18 Nov 2025 - 20:28

Electronic Arts Inc. ha confermato oggi i piani per il futuro della serie di giochi EA SPORTS™ F1, i giochi ufficiali FIA Formula One World Championship. Sin dal suo lancio, EA SPORTS F1 25 ha ricevuto elogi da giocatori, media, creator, piloti di F1 e molti altri ancora. Guardando al futuro, il prossimo anno i giocatori di F1 25 potranno ampliare la loro esperienza con il FIA Formula One World Championship 2026 al completo. In arrivo nel 2026 come espansione a pagamento di F1 25, l'aggiornamento dei contenuti premium rispecchierà i principali cambiamenti dello sport reale per la stagione 2026, offrendo ai fan nuove auto, regolamenti sportivi, squadre e piloti. Nel 2027, EA SPORTS lancerà il prossimo gioco completo della serie: una rappresentazione profondamente autentica e innovativa dell'azione e del brivido della Formula 1, ripensata in un'esperienza più ampia con nuovi modi di giocare per i fan di tutto il mondo. Progettata per il mondo dei fan della F1 - di cui oltre un terzo si è avvicinato a questo sport negli ultimi quattro anni - in rapida evoluzione e in espansione a livello globale, la nuova esperienza amplierà ciò che i giocatori di lunga data hanno amato della serie e celebrerà la passione della Formula 1 attraverso un gioco che immergerà sia i nuovi giocatori sia quelli storici nell'era moderna di questo sport. La decisione rientra in un investimento strategico pluriennale nel franchise EA SPORTS F1, con il supporto sia del Formula One Management sia dei team di F1.

“F1 25 ha riscosso un successo incredibile, alimentato dalla passione dei fan e dall'energia di questo sport”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. "Visto lo slancio della Formula 1 dentro e fuori dalla pista, questo è il momento perfetto per guardare avanti e costruire per il futuro. Ci dedichiamo totalmente al franchise EA SPORTS F1. Il nostro piano pluriennale amplia l'entusiasmo di quest'anno con l'espansione del 2026 e reinventa l'esperienza della F1 per il 2027, per offrire ancora di più ai giocatori di ogni livello in tutto il mondo". Mentre la stagione 2025 di F1 continua a regalare momenti incredibili, è il momento ideale per i fan di tuffarsi nell'azione di F1 25, che include le ultime stagioni di contenuti live service. Ogni stagione collega un tema al mondo reale della Formula 1 e porta con sé un mix di eventi gameplay single-player e cooperativi che offrono ricompense in-game. Con la stagione 4 in corso, i giocatori di F1 25 hanno accesso a livree completamente nuove e a una nuova “Sfida di sopravvivenza” che sblocca oggetti a tempo limitato utilizzabili in varie modalità di gioco.

Sviluppato da Codemasters, EA SPORTS F1 25 permette ai giocatori di diventare protagonisti dell'ultima edizione della modalità storia preferita dai fan, Braking Point, mettersi nei panni del proprietario del team nella rinnovata modalità My Team o, per chi ha acquistato il contenuto F1 The Movie Chapter Scenarios, mettersi al volante virtuale della vettura del team APXGP della stagione 2025 attraverso una serie di scenari gameplay ispirati al film campione d'incassi di quest'anno. Maggiori dettagli sull'espansione del 2026, inclusi tempistiche e prezzi, saranno annunciati il prossimo anno.

