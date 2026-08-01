Europei: Marsaglia quarto nel trampolino 1m, azzurre seste dalla piattaforma

Quarto posto per Lorenzo Marsaglia nel trampolino da un metro agli Europei di Parigi. Il 29enne romano chiude la sua gara a 387 punti, ai piedi di un podio in cui i britannici Jack Laugher (secondo a 418.25) e Jordan Houlden (terzo a 410.30) devono inchinarsi al tedesco Moritz Wesemann, che totalizza 431.45 punti. Seste le esordienti Matilde Marzetti e Irene Pesce nel sincro dalla piattaforma dieci metri (243.30 punti), in una prova vinta dalle britanniche Maisie Bond e Lois Toulson (300.06 punti) davanti alle tedesche Pauline Alexandra Pfeif ed Elena Wassen (298.20 punti) e alle ucraine Kseniia Bailo e Sofiia Vystavkina (286.20 punti).