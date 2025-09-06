Eurobasket, Pozzecco: "Doncic non si ferma ma ci proveremo"

"Per partite come questa contro la Slovenia non ci sono grandi motivazioni da trasmettere agli atleti. Sarà un piacere e voglio che i ragazzi siano felici di scendere in campo. So bene che c'è un percorso estremamente complicato ma ho grande fiducia in loro e ciò che gli auguro e di regalarsi la stessa concentrazione che hanno avuto nelle prime 5 partite". Così il ct dell'Italbasket, Gianmarco Pozzecco, alla vigilia dell'ottavo di finale dell'Europeo, contro la squadra di Luka Doncic. "Impossibile fermarlo perchè non riescono a farlo neanche Nba - ha sottolineato il tecnico -. Proveremo a metterlo in difficoltà cercando di non fargli fare una partita pazzesca ma le sue medie punti le conosciamo ed è logico aspettarsi che continui così. Dovremo stare attenti a lui e a tutte le situazioni che è capace di creare in campo e che agevolano i suo compagni di squadra".