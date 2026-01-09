Equitazione: Fieracavalli debutta all'Italia Polo Challenge 2026

Fieracavalli è da sempre un luogo di incontro tra passione, agonismo e cultura del cavallo" - sottolinea Federico Bricolo, presidente di Veronafiere - "La partnership con il mondo del polo arricchisce la nostra proposta sportiva, aprendo le porte a una disciplina che unisce spettacolarità, tecnica e un forte legame con il cavallo, valori che rappresentano pienamente lo spirito della manifestazione". La collaborazione con Italia Polo Challenge si inserisce perfettamente nel programma sportivo della rassegna veronese, ampliando il ventaglio delle discipline rappresentate e valorizzando il polo come segmento in crescita, sia sotto il profilo tecnico sia rispetto alla filiera allevatoriale e al reimpiego funzionale dei cavalli PSI.