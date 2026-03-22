Dominio azzurro a Lillehammer: arriva la doppietta di Paris che si prende anche il SuperG

22 Mar 2026 - 13:38
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Dopo la vittoria nella discesa libera, Dominik Paris si è aggiudicato anche il Super-G maschile di Lillehammer. Dietro di lui Kriechmayr e Haaser. Tra gli azzurri, quinto posto per Franzoni. Nono Casse e 12° Bosca; infine Innerhofer al 18° posto. Quinto tempo in 1.27.67 poi per Giovanni Franzoni che ("con un po' di amaro in bocca") non riesce così a salire sul terzo gradino del podio finale di specialità. In classifica per l'Italia anche Mattia Casse 9/o in 1.28.23, Guglielmo Bosca 12/o in 1.28.60 e Christof Innerhofer 18/o in 1.28.77 ma davanti al campione svizzero Marco Odermatt ovviamente più che sazio per aver già vinto tutte le coppe esclusa quella di specialità. Martedì alle Finali toccherà allo slalom gigante, disciplina in cui l'Italia non ha in questo momento grandi aspettative.

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