Tennis, Sinner mania a Miami: dopo i Boys arrivano le "Carota Girls"
Non solo Carota Boys: a Miami nascono le Carota Girls. Cerchietti e ironia per spingere Sinner verso il Sunshine Double
Carota Girls © Da video
Quel fenomeno globale chiamato Jannik Sinner si arricchisce di un nuovo capitolo con la nascita delle "Carota Girls", la fazione femminile del tifo organizzato che ha debuttato sugli spalti del Miami Open durante il match d'esordio dell'azzurro. Il gruppo di sostenitrici, evoluzione naturale dei celebri Carota Boys, ha attirato l'attenzione delle telecamere e del pubblico internazionale sfoggiando eccentrici cerchietti a tema arancione.
L'originale trovata coreografica ha sorpreso lo stesso numero due del mondo che, nonostante la massima concentrazione da tenere contro Dzumhur, non è riuscito a trattenere un sorriso di fronte alle sue fan, confermando come il brand "Carota" sia ormai diventato il simbolo universale e trasversale di un legame unico tra l'atleta e la sua fan base mondiale.