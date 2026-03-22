Tennis, Sinner mania a Miami: dopo i Boys arrivano le "Carota Girls"

L'originale trovata coreografica ha sorpreso lo stesso numero due del mondo che, nonostante la massima concentrazione da tenere contro Dzumhur, non è riuscito a trattenere un sorriso di fronte alle sue fan, confermando come il brand "Carota" sia ormai diventato il simbolo universale e trasversale di un legame unico tra l'atleta e la sua fan base mondiale.