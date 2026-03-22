Maratona Roma: bis del keniano Rutto, Kibiwot firma il record femminile

22 Mar 2026 - 11:25

Alla 31^ Acea Run Rome The Marathon vittoria bis per il keniano Asbel Rutto, che si conferma re della capitale chiudendo in 2h06:32 al termine di un emozionante duello con il connazionale Henry Tukor Kichana, secondo in 2h06:36. Terzo posto per l'etiope Lencho Tesfaye Anbesa in 2h07:44. In campo femminile successo della keniana Pascaline Kibiwot, che si impone in solitaria firmando anche il nuovo primato della gara con il tempo di 2h22:44. Seconda l'etiope Genet Tadesse Robi in 2h24:55, terza la connazionale Aberash Fayesa Robi in 2h25:43.

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