Maratona Roma: bis del keniano Rutto, Kibiwot firma il record femminile
Alla 31^ Acea Run Rome The Marathon vittoria bis per il keniano Asbel Rutto, che si conferma re della capitale chiudendo in 2h06:32 al termine di un emozionante duello con il connazionale Henry Tukor Kichana, secondo in 2h06:36. Terzo posto per l'etiope Lencho Tesfaye Anbesa in 2h07:44. In campo femminile successo della keniana Pascaline Kibiwot, che si impone in solitaria firmando anche il nuovo primato della gara con il tempo di 2h22:44. Seconda l'etiope Genet Tadesse Robi in 2h24:55, terza la connazionale Aberash Fayesa Robi in 2h25:43.