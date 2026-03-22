Pugilato: World Boxing autorizza la Lin Yu-Ting a partecipare tra le donne

22 Mar 2026 - 12:15

Si riaccendono le polemiche sulle questioni di genere nella boxe. La pugile taiwanese Lin Yu-ting è stata autorizzata a competere partecipare ai campionati asiatici di boxe a Ulan Bator, in Mongolia, dal 28 marzo. Per Lin Yu-ting, oro olimpico nella categoria 57 kg a Parigi 2024, sarà la prima competizione internazionale proprio dopo i Giochi francesi quando, insieme alla pugile algerina Imane Khelif, finì al centro di una disputa sulla regolarità della loro partecipazione tra le donne. La World Boxing, unica organizzazione riconosciuta dal 2023 dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per l'omologazione dei match di pugilato, ha confermato in un comunicato il rilascio dell'autorizzazione alla Lin Yu-ting a "competere nella categoria femminile". Lo scorso anno la World Boxing ha obbligato tutti i pugili a sottoporsi a un test genetico per determinare il loro sesso alla nascita. Lo scorso anno la stessa organizzazione non consentì alla pugile taiwanese di partecipare ai Mondiali di Liverpool.

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