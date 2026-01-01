Logo SportMediaset

Discorso Mattarella, Buonfiglio (Coni) :"Commossi da sue parole e da attenzione verso sport"

01 Gen 2026 - 09:20

"Siamo commossi dalle parole espresse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa sera nel messaggio di fine anno. Sono parole che ci inorgogliscono e certificano l'importanza del ruolo esercitato dallo sport per la crescita del Paese. Rappresentano un riconoscimento speciale per chi contribuisce, ogni giorno, con la propria appassionata azione a diffonderne il significato e a promuoverne gli ideali. Ringraziamo il Capo dello Stato per l'ormai proverbiale attenzione verso il nostro movimento e per aver sottolineato la straordinaria valenza dell'olimpismo che si rinnova nel tempo, l'essenza della missione che vogliamo continuare a onorare nell'interesse della crescita del tessuto sociale, morale ed etico del Paese. Siamo consapevoli delle responsabilità che dobbiamo assolvere e pronti a profondere il massimo impegno per trasformare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ormai alle porte, in un'altra indimenticabile pagina di storia dell'Italia". Così il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

