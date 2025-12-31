Volley: Fivb, De Gennaro miglior giocatrice 2025, sei azzurre in top 10

E' la consacrazione di un anno magico per il volley azzurro. Monica De Gennaro, grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo al trionfo dell'Italia ai Mondiali e in Nations League, è stata nominata dalla Volleyball World, portale collegato alla Fivb come miglior pallavolista al mondo per il 2025. A inserirla in vetta alla classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners. Premiata come miglior libero dei Mondiali, la 39enne giocatrice di Conegliano succede nell'albo d'oro a Paola Egonu, che era stata premiata nel 2024. Sono sei le azzurre che figurano in top ten a conferma del valore della nazionale di Julio Velasco capace di conquistare il titolo iridato l'anno dopo il trionfo ai Giochi di Parigi. Alle spalle di De Gennaro la schiacciatrice brasiliana Gabi, terza la palleggiatrice Alessia Orro. C'è spazio per gli opposti Ekaterina Antropova (sesta) e Paola Egonu (ottava), per la centrale Anna Danesi (la capitana della Nazionale è nona) e la schiacciatrice Myriam Sylla (decima).