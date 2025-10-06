Dal ‘campioncino’ Cabeza al ritorno di Libaak: la NextGen pronta a invadere Milano

Coello e Tapia, Chingotto e Galan, ma non solo. A Milano sono in arrivo i campioni di oggi, ma anche quelli di domani. E precisamente su un aereo partito da Tarragona, lo scalo più vicino a Reus, dove fino a sabato sera si è giocata la FIP Junior World Cup, Mondiale giovanile con oltre 600 atleti provenienti da 35 Paesi. Soltanto due giorni fa, Francisco ‘Curro’ Cabeza, in coppia con l'altro Golden Boy Coquito Zamora ha regalato alla Spagna il punto decisivo per il titolo mondiale Juniores, ma il bello (o il brutto) degli sport di racchetta è il dover rivolgere subito la testa alla settimana successiva: così Curro, che compirà 18 anni a dicembre e che a Gijon ha vinto a inizio 2025 il suo primo titolo Premier, si è tolto la medaglia e l'ha messa in valigia, pensando all'esordio nell'Oysho Milano Premier Padel P1 in coppia con Teo Zapata, contro Pol Hernandez e Guille Collado. Dall'altra parte della rete, poi, ci sarà uno dei giovani che più impressionò un anno fa all'Allianz Cloud: in coppia con Rama Valenzuela (oggi con Fede Mouriño), Pol negli ottavi fece soffrire Chingotto e Galan, uscendo sconfitto 7-6 7-5 ma tra gli applausi dell'Allianz Cloud.