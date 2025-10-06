Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Dal ‘campioncino’ Cabeza al ritorno di Libaak: la NextGen pronta a invadere Milano

06 Ott 2025 - 20:19
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Coello e Tapia, Chingotto e Galan, ma non solo. A Milano sono in arrivo i campioni di oggi, ma anche quelli di domani. E precisamente su un aereo partito da Tarragona, lo scalo più vicino a Reus, dove fino a sabato sera si è giocata la FIP Junior World Cup, Mondiale giovanile con oltre 600 atleti provenienti da 35 Paesi. Soltanto due giorni fa, Francisco ‘Curro’ Cabeza, in coppia con l'altro Golden Boy Coquito Zamora ha regalato alla Spagna il punto decisivo per il titolo mondiale Juniores, ma il bello (o il brutto) degli sport di racchetta è il dover rivolgere subito la testa alla settimana successiva: così Curro, che compirà 18 anni a dicembre e che a Gijon ha vinto a inizio 2025 il suo primo titolo Premier, si è tolto la medaglia e l'ha messa in valigia, pensando all'esordio nell'Oysho Milano Premier Padel P1 in coppia con Teo Zapata, contro Pol Hernandez e Guille Collado. Dall'altra parte della rete, poi, ci sarà uno dei giovani che più impressionò un anno fa all'Allianz Cloud: in coppia con Rama Valenzuela (oggi con Fede Mouriño), Pol negli ottavi fece soffrire Chingotto e Galan, uscendo sconfitto 7-6 7-5 ma tra gli applausi dell'Allianz Cloud. 

Curro, Pol, e tanti altri. A Milano, come è già successo a Dusseldorf e Rotterdam, si rivedrà in campo Tino Libaak: uno che un anno fa, di questi tempi, regalava all'Argentina il titolo mondiale a Doha. Fermato per quattro mesi da un infortunio nella zona lombare, Tino si presenterà in coppia con Jairo Bautista, a formare una delle nuove coppie di questa parte finale della stagione, con tanta voglia di recuperare il tempo perduto. E il sorteggio ha regalato un accoppiamento di enorme fascino: in caso di qualificazione di Libaak/Bautista, ci potrebbe essere lo scontro con l'altro giovane argentino con cui Libaak è esploso. Quel Leo Augsburger che dopo aver iniziato la stagione con Pablo Cardona si è legato alla saggezza di Martin Di Nenno, con cui ha vinto il P1 di Madrid. 

Ha già vinto il suo primo match a Milano Juani Rubini, argentino classe 2006, che al secondo turno affronterà un altro ‘Next Gen’, come Javi Leal (2003), che quest’anno con il coetaneo Fran Guerrero è arrivato in semifinale nel Major di Roma e che a Milano gioca con Lucas Bergamini, anche lui fresco di cambio compagno e che nel 2022 raggiunse un’incredibile finale all’Allianz Cloud. Anche Guerrero, come Leal, proverà a sfruttare il feeling con l’Italia del compagno, visto che al suo fianco ci sarà Momo Gonzalez, che un anno fa qui si spinse fino alla semifinale e che a Cagliari ha vinto un FIP Platinum e l’Europeo con la nazionale spagnola. Talento, tanto talento: guai a fermarsi ai più forti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:19
Dal ‘campioncino’ Cabeza al ritorno di Libaak: la NextGen pronta a invadere Milano
19:55
Olimpiadi 2026: per la prima volta doppio braciere olimpico a Milano e Cortina
19:04
Livigno: la stagione olimpica inizia già il 29 novembre
18:42
Snowboard, Bormolini guida squadra azzurra in allenamento allo Stelvio
17:10
Milano-Cortina, Bianchedi: "Saranno Giochi invernali gender balance"