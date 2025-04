Cuneo torna nella massima serie di pallavolo dopo 11 anni

Il sogno della Cuneo del volley è realtà. Undici anni dopo il fallimento, i biancoblu tornano nella massima serie pallavolistica maschile grazie al successo in gara 2 di finale playoff contro Brescia. L'epilogo della stagione di A2 in un palasport tutto esaurito e trasformato in bolgia, con 4.700 spettatori. Il match finisce 3-1, dopo due set dominati dai padroni di casa e una reazione ospite al terzo parziale. Spinto dal pubblico, il Cuneo conquista di forza il quarto set e la partita: il punto decisivo è firmato da Allik. Per Cuneo è la prima volta in Superlega, come dal 2014 è stata ribattezzata la serie A1. In quello stesso anno lo storico Piemonte Volley, antesignano dell'attuale Cuneo e vincitore dello scudetto 2010, dichiarava il fallimento. Il Cuneo Volley, nato l'anno successivo, ha riportato la pallavolo in città, supportato dal tifo dei Blu Brothers.