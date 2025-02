Coppa del Mondo di skicross, Deromedis vince in Georgia, seconda Galli

Simone Deromedis domina la scena e suona la propria quinta sinfonia, Jole Galli è seconda: è grande Italia nella prima delle due prove della Coppa del Mondo di SkiCross di Gudauri, in Georgia. Deromedis non si lascia scappare la ghiotta occasione e centra il terzo successo stagionale, il quinto della carriera, per allungare decisamente in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, complice la mancata qualificazione del tedesco Florian Wilmsmann e alla precoce eliminazione del canadese Reece Howden. Il quasi venticinquenne trentino è stato protagonista assoluto sin dal primo turno, senza mai rischiare alcunché: insuperabile ance nell'atto decisivo, dove il campione del mondo in carica ha mantenuto sempre la prima posizione, con il giapponese Ryo Sugai e lo svedese Erik Mobärg a seguirlo sul podio, sfuggito invece allo svizzero Tobias Baur, quarto.