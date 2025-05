Consiglio Nazionale Elettivo del CONI: scelti i tre delegati provinciali

Il Coni ha comunicato sul proprio sito ufficiale i delegati provinciali che sono stati scelti. Area Nord: Sui 35 aventi diritto, in 28 hanno espresso la loro preferenza. Eletto: Dino Ponchio (22). Non eletto Stefano Fabio Mossino (4). Registrate 2 schede bianche. Area Centro: Sui 35 aventi diritto, in 35 hanno espresso il loro voto. Eletto: Andrea Dondi (26). Non eletto Massimiliano Milozzi (4). Registrate 5 schede bianche. Area Sud: Sui 34 aventi diritto, hanno espresso il loro voto in 33. Eletta: Elisabetta Christiana Lancellotta (17). Non eletta Mariacristina Correnti (15). Presente 1 scheda nulla.