"Sono uno dei più anziani qui, ne ho vissute tante di emozioni quindi di emozioni sono esperto e ti sono grato per ciò che hai fatto e hai fatto fare. Sarei grato se tu continuassi a dare il tuo supporto". Così il presidente della Federazione italiana canoa e kayak Luciano Buonfiglio, candidato per il post Malagò alla presidenza del Coni, nel suo intervento in Consiglio nazionale.