Tennis, Cobolli e Bellucci agli ottavi di Acapulco

25 Feb 2026 - 11:51
Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno raggiunto gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Cobolli, n.20 del mondo, ha sconfitto in due set il ventenne messicano Rodrigo Pacheco Mendez, in tabellone grazie a una wild card, per 7-6, 7-6.

Bellucci (n.110) ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito nel 2026 battendo per 7-6, 6-3 l'australiano Rinky Hijikata (n.115). Al prossimo turno, il romano affronterà il ceco Dalibor Svrcina (n.123), mentre Bellucci affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.14), testa di serie numero 4 del torneo. 

