Tennis, Cobolli e Bellucci agli ottavi di Acapulco

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno raggiunto gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Cobolli, n.20 del mondo, ha sconfitto in due set il ventenne messicano Rodrigo Pacheco Mendez, in tabellone grazie a una wild card, per 7-6, 7-6.