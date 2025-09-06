Ciclismo, presentato a Pescara il Trofeo Matteotti: saluto a sorpresa di Moser

Vernissage del Trofeo Matteotti di ciclismo questa mattina in Municipio a Pescara con il saluto, a sorpresa, di Francesco Moser che ha telefonato durante la conferenza stampa per fare i complimenti all'organizzazione. La classica pescarese di ciclismo che, arrivata alla 77/a edizione, si correrà domenica 14 settembre, in passato ha visto il trionfo di mostri sacri quali Bartali, Taccone, Basso, Moser, Bitossi, Battaglin, Gavazzi, e ancora Argentin, Bugno, Pozzato, Bettini.
"Il Trofeo Matteotti - ha detto il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri - è finanziato da una legge del Consiglio regionale e, con l'assessore Mario Quaglieri, abbiamo deciso di dargli il riconoscimento che merita. Abbiamo smentito chi diceva che la Regione non sarebbe stata al fianco del Trofeo Matteotti. Questa manifestazione avrà sempre il sostegno della Regione anche in virtù di un'ulteriore crescita dell'evento che rappresenta la storia di Pescara e del ciclismo. Ringrazio il presidente Stefano Giuliani che ha lavorato in questi anni per la risalita dell'evento che raccoglie tutta la passione degli abruzzesi".
L'assessore regionale allo Sport Quaglieri ha aggiunto che "la Regione c'è e ci sarà perché il Matteotti è il ciclismo, su cui abbiamo sempre puntato come sul Giro d'Italia e sulla Tirreno-Adriatico. Il Matteotti è un'icona di questo sport e continua a dimostrarlo anno dopo anno". "Ho sentito la vicinanza delle istituzioni dopo un periodo difficile - ha commentato il neopresidente del Trofeo Matteotti, Stefano Giuliani -. Oggi siamo contenti di poter presentare questa 77/a edizione che avrà, credo, un bel parterre".
Squadre partecipanti: World Teams: Astana, Ef Education, Movistar, Redbull Bora, UAE, Cofidis Pro Teams: Burgos, Caja Rural, Equipo Kern Pharma, Euskaltel, TDT Unibet, Total Energies, Uno X, Bardiani, Team Polti, Q36.5 PRO, Solution Tech Vini Fantini Continental: Team Colpack, Team Ukyo, MGK VIS, Petrolike, Sam VitalCare Dyntek.
Commenti (0)