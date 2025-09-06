Ciclismo, presentato a Pescara il Trofeo Matteotti: saluto a sorpresa di Moser

L'assessore regionale allo Sport Quaglieri ha aggiunto che "la Regione c'è e ci sarà perché il Matteotti è il ciclismo, su cui abbiamo sempre puntato come sul Giro d'Italia e sulla Tirreno-Adriatico. Il Matteotti è un'icona di questo sport e continua a dimostrarlo anno dopo anno". "Ho sentito la vicinanza delle istituzioni dopo un periodo difficile - ha commentato il neopresidente del Trofeo Matteotti, Stefano Giuliani -. Oggi siamo contenti di poter presentare questa 77/a edizione che avrà, credo, un bel parterre".