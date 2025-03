Ciclismo: Pogacar a caccia del tris alle Strade Bianche

Conto alla rovescia per la Classica del Nord più a Sud d'Europa che sabato 8 marzo vedrà al via tante stelle sia per quanto riguarda la prova maschile sia per la prova femminile. L'evento sportivo verrà anticipato venerdì 7 marzo dalla presentazione delle squadre, che si svolgerà a partire dalle ore 16 presso la Fortezza Medicea.