Sci, Colturi: "Tornare italiana? Vivo il presente"

"Disputare le Olimpiadi è già un sogno ma non mi farà strano gareggiare per l'Albania. Siamo con loro da tre anni, dalla prima affiliazione FIS: ci supportano, promuovono lo sci in un Paese con poca storia negli sport invernali. Questo mi fa piacere, come di poter continuare il mio percorso con i miei genitori che mi hanno sempre seguita. Tornare a gareggiare in futuro per Italia? Vivo il presente". Lo dice, al telefono con ANSA, Lara Colturi, a poche ore dalla prima gara stagionale a Soelden. "Non penso ancora alle Olimpiadi - aggiunge Colturi, la più giovane atleta a podio in Gigante in Coppa del Mondo - nel senso che ci sono tante gare prima e mancano alcuni mesi. Vivo sul prossimo allenamento, sulla prossima gara. Non ho mai gareggiato né mi sono mai allenata a Cortina. Ci sono andata a sciare con delle amiche la scorsa stagione e la pista mi è piaciuta molto. Devo continuare a divertirmi: pensare ai risultati non aiuta, mi metterebbe solamente pressione".