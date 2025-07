Ciclismo, Longo Borghini: "Dopo vittoria al Giro, provo col Tour"

La vincitrice del Giro d'Italia, Elisa Longo Borghini si appresta a vivere l'avventura del Tour de France, al via sabato prossimo e che si concluderò il 3 agosto, con aspirazioni di vittoria. "È chiaro che sarà molto difficile, però non starò lì a guardare la classifica. Cercherò di sorprendere la concorrenza, da outsider - ha detto l'azzurra ai microfoni di Rai Radio1 -. Avendo appena vinto il Giro, sarà difficile che mi lascino andare in fuga, dovrò essere scaltra e farmi trovare pronta quando le altre si guarderanno. La mia condizione è buona, non accuso stanchezza". Longo Borghini ha anche lanciato un'idea per gli organizzatori delle classiche in Italia: "Dovrebbero copiare dal Belgio - ha spiegato -, lì fanno partire la gara femminile subito dopo quella maschile, e non prima come da noi. Facendo così la gente rimane a bordo strada e si appassiona anche a noi. Inoltre, l'audience in tv aumenta perché la voglia di ciclismo c'è".