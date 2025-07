Tennis: Wta Praga, Stefanini fuori agli ottavi di finale

Nulla da fare per Lucrezia Stefanini nel secondo turno del "Livesport Prague Open 2025" (WTA 250 - montepremi 275.094 dollari) di scena allo Sparta Praga Tennis Club e che quest'anno si disputa di nuovo sul cemento (dopo la parentesi della terra battuta dello scorso anno in vista del torneo olimpico sul "rosso" al Roland Garros). La 27enne di Carmignano, n.151 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser e vincitrice in due set all'esordio nel main draw sulla bulgara Tomova (n.104 WTA), è stata sconfitta per 6-4, 6-4, in un'ora e tre quarti di gioco, dalla "padrona di casa" Marie Bouzkova, n.47 del ranking e 5 del seeding.