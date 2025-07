Mondiali, a Singapore tre azzurri nei tuffi grandi altezze

"Non c'è nessuna grande differenza eccetto per gli ultimi due tuffi che saranno eseguiti dai 14 finalisti - spiega il tecnico Alessandro De Rose, bronzo iridato a Budapest nel 2017 - I primi due giorni di gara gli atleti eseguiranno un tuffo obbligatorio e un libero; successivamente un intermedio e un altro libero. Sulla base dei punteggi si stilerà una classifica che consentirà di avanzare ai primi 14. In finale gli atleti eseguiranno un'altra volta i due tuffi liberi con il coefficiente più alto di difficoltà, i punti ottenuti si sommeranno a quelli conseguiti col primo e terzo tuffo, ovvero l'obbligatorio e l'intermedio". "I ragazzi - aggiunge De Rose - hanno lavorato duramente nei collegiali di Roma e Fort Lauderdale, prevalentemente confermano la loro routine con delle variazioni che vedremo nelle prossime stagioni. Uno step ulteriore per Barnabà che ha inserito un triplo mortale indietro con triplo avvitamento, quindi con un avvitamento in più rispetto all'anno scorso per un 0.6 in più di coefficiente. Il nostro obiettivo è sempre migliorare. Stiamo cominciando a provare le piattaforme gradualmente per arrivare alle gare senza rischiare".