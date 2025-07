Pallanuoto: Mondiali, Giappone-Italia 15-20 e Setterosa settimo

L'Italia della pallanuoto femminile chiude al settimo posto la sua avventura ai Mondiali di Singapore. Superate le nipponiche nell'epilogo più amaro. Cinquine per Cergol e capitan Cocchiere in una gara dai saliscendi in cui il Setterosa dopo il 5-0 iniziale si fa riprendere sul 5-5 nello stesso primo tempo. Poi il break tra secondo e terzo tempo con l'11-4 che indirizza il match. Nel primo anno posto olimpico un punto di partenza per una crescita del gruppo che deve cominciare a consolidarsi in vista degli Europei di Funchal nel 2026.