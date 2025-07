Si ferma al secondo turno il cammino di Tommaso Marini nel fioretto individuale ai Mondiali di scherma di Tibilisi, in Georgia. L'azzurro ha perso contro il giapponese Yudai Nagano all'ultima stoccata per 15-14. Passano invece gli altri italiani: Guillaume Bianchi ha battuto 15-6 l'atleta di Hong Kong Lok Wang Lawrence NG, Filippo Macchi si è imposto per 15-10 sullo statunitense Bryce Louie e Alessio Foconi che ha sconfitto per 15-13 il cinese Mo Ziwei.