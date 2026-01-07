Ciclismo, il Team Bahrain Victorious presenta la maglia per il 2026

Alé e il team UCI WorldTour Bahrain Victorious hanno annunciato il rinnovo della loro partnership anche per la stagione 2026 e presentano ufficialmente la nuova livrea del team. La collaborazione, avviata nel 2021, entra nel suo quinto anno e conferma un percorso condiviso basato su innovazione, ricerca sui materiali e una forte identità visiva e culturale. Il nuovo kit 2026 unisce prestazioni di altissimo livello a uno storytelling profondamente legato alla storia e alla cultura del Regno del Bahrain, conosciuto come il Regno dei Due Mari. Il design della maglia valorizza l’iconico Celeste Bianchi sulle maniche, armonizzato con tonalità azzurre e verde-blu che richiamano il territorio e i mari del Bahrain. Al centro della livrea domina il blu navy, colore identitario del team, arricchito da una “X” discreta che celebra i dieci anni di Bahrain Victorious nel ciclismo professionistico.