Ciclismo: Autodromo Monza apre a giovani atleti, firmata convenzione con Fci

"La sicurezza per la pratica è uno degli obiettivi primari della Federazione che si muove su diverse direttrici, dall'educazione stradale alla ricerca di spazi sicuri. In questa ottica rientra anche la convenzione con l'Autodromo Nazionale Monza, che ha un doppio valore, pratico e culturale. Dal punto di vista pratico, questo accordo garantirà alle nostre società e ai nostri tesserati attività sicura in uno dei luoghi iconici, l'Autodromo Nazionale Monza. Mi auguro, per questo, che l'iniziativa contribuirà a incrementare la pratica in provincia e nella regione. Dal punto di vista culturale si dimostra, inoltre, che bicicletta e auto possono convivere negli stessi spazi quando il rapporto si basa sul rispetto reciproco e la mutua collaborazione", ha sottolineato Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana.