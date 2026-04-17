Ciclismo, al Giro d'Italia torna il Red Bull KM
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Al Giro d’Italia 2026 torna il Red Bull KM, la spettacolare novità introdotta nel 2025 e già capace di lasciare il segno nella classifica generale, rendendo più avvincente la caccia alla Maglia Rosa. Rispetto all'anno scorso, c'è una novità destinata a cambiare profondamente la dinamica della corsa: il Red Bull KM sarà posizionato molto più vicino all’arrivo.
Una scelta strategica che promette di accendere la competizione nei momenti decisivi di ogni tappa. In 20 delle 21 frazioni (esclusa la cronometro – 10ª tappa), il Red Bull KM diventerà infatti un vero e proprio trampolino verso il finale, stimolando gli uomini di classifica a scoprirsi e a lottare per ogni secondo, proprio quando la tensione sta già arrivando al massimo.
Come nel 2025, i primi tre corridori che transiteranno sotto il secondo arco del Red Bull KM conquisteranno abbuoni di 6, 4 e 2 secondi; non ci saranno altre occasioni intermedie per ottenere secondi preziosi in ottica classifica generale, tranne il traguardo finale, dove il solo vincitore di tappa ottiene 10 secondi di abbuono.
Il Red Bull KM è stato fin da subito di focale importanza per le sorti del Giro d'Italia: a riprova di ciò, Isaac Del Toro, secondo classificato nella generale e vincitore della Maglia Bianca di miglior giovane, grazie ai transiti, ha ottenuto ben 14 secondi di abbuono.
Nel 2026, con l'epilogo di tappa ormai vicino, l'approccio al Red Bull KM si preannuncia ancora di più all'insegna della bagarre, rendendo davvero imprevedibile l’esito della frazione.
In una corsa a tappe, dove ogni secondo conta, la nuova collocazione renderà ogni passaggio al Red Bull KM ancora più cruciale e decisivo per la Maglia Rosa; dalle decisioni dei team nascerà lo spettacolo.
Prepariamoci quindi a finali di tappa più esplosivi, ritmi più alti e una lotta per la classifica generale ancora più serrata, giorno dopo giorno.
Accanto all’attivazione sportiva, Red Bull sarà protagonista anche fuori dalla gara con attività on site specifiche, pensate per coinvolgere il pubblico e amplificare l’esperienza sul territorio, raccontando da vicino l’energia e l’adrenalina della corsa e portando i fan ancora più dentro l’azione.
Di seguito i posizionamenti del Red Bull KM nelle varie tappe:
08/05/26 – 1ª NESSEBAR - BURGAS / 32.3 km all'arrivo
09/05/26 – 2ª BURGAS - VELIKO TARNOVO / 15.5 km all'arrivo
10/05/26 – 3ª PLOVDIV - SOFIA / 13.0 km all'arrivo
12/05/26 – 4ª CATANZARO - COSENZA / 11.6 km all'arrivo
13/05/26 – 5ª PRAIA A MARE - POTENZA / 28.8 km all'arrivo
14/05/26 – 6ª PAESTUM - NAPOLI / 23.7 km all'arrivo
15/05/26 – 7ª FORMIA - BLOCKHAUS / 11.9 km all'arrivo
16/05/26 – 8ª CHIETI - FERMO / 25.3 km all'arrivo
17/05/26 – 9ª CERVIA - CORNO ALLE SCALE / 11.4 km all'arrivo
20/05/26 – 11ª PORCARI (Paper District) - CHIAVARI / 12.6 km all'arrivo
21/05/26 – 12ª IMPERIA - NOVI LIGURE / 13.4 km all'arrivo
22/05/26 – 13ª ALESSANDRIA - VERBANIA / 16.7 km all'arrivo
23/05/26 – 14ª AOSTA - PILA / 17.0 km all'arrivo
24/05/26 – 15ª VOGHERA - MILANO / 42.2 km all'arrivo
26/05/26 – 16ª BELLINZONA - CARÌ / 12.4 km all'arrivo
27/05/26 – 17ª CASSANO D'ADDA - ANDALO / 15.4 km all'arrivo
28/05/26 – 18ª FAI DELLA PAGANELLA - PIEVE DI SOLIGO / 16.7 km all'arrivo
29/05/26 – 19ª FELTRE - ALLEGHE (Piani di Pezzè) / 32.4 km all'arrivo
30/05/26 – 20ª GEMONA DEL FRIULI 1976-2026 - PIANCAVALLO / 23.7 km all'arrivo
31/05/26 – 21ª ROMA - ROMA / 19.8 km all'arrivo