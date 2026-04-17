Ciclismo, al Giro d'Italia torna il Red Bull KM

17 Apr 2026 - 18:35
© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

Al Giro d’Italia 2026 torna il Red Bull KM, la spettacolare novità introdotta nel 2025 e già capace di lasciare il segno nella classifica generale, rendendo più avvincente la caccia alla Maglia Rosa. Rispetto all'anno scorso, c'è una novità destinata a cambiare profondamente la dinamica della corsa: il Red Bull KM sarà posizionato molto più vicino all’arrivo.

Una scelta strategica che promette di accendere la competizione nei momenti decisivi di ogni tappa. In 20 delle 21 frazioni (esclusa la cronometro – 10ª tappa), il Red Bull KM diventerà infatti un vero e proprio trampolino verso il finale, stimolando gli uomini di classifica a scoprirsi e a lottare per ogni secondo, proprio quando la tensione sta già arrivando al massimo.

Come nel 2025, i primi tre corridori che transiteranno sotto il secondo arco del Red Bull KM conquisteranno abbuoni di 6, 4 e 2 secondi; non ci saranno altre occasioni intermedie per ottenere secondi preziosi in ottica classifica generale, tranne il traguardo finale, dove il solo vincitore di tappa ottiene 10 secondi di abbuono.

Il Red Bull KM è stato fin da subito di focale importanza per le sorti del Giro d'Italia: a riprova di ciò, Isaac Del Toro, secondo classificato nella generale e vincitore della Maglia Bianca di miglior giovane, grazie ai transiti, ha ottenuto ben 14 secondi di abbuono.
Nel 2026, con l'epilogo di tappa ormai vicino, l'approccio al Red Bull KM si preannuncia ancora di più all'insegna della bagarre, rendendo davvero imprevedibile l’esito della frazione.

In una corsa a tappe, dove ogni secondo conta, la nuova collocazione renderà ogni passaggio al Red Bull KM ancora più cruciale e decisivo per la Maglia Rosa; dalle decisioni dei team nascerà lo spettacolo.

Prepariamoci quindi a finali di tappa più esplosivi, ritmi più alti e una lotta per la classifica generale ancora più serrata, giorno dopo giorno.

Accanto all’attivazione sportiva, Red Bull sarà protagonista anche fuori dalla gara con attività on site specifiche, pensate per coinvolgere il pubblico e amplificare l’esperienza sul territorio, raccontando da vicino l’energia e l’adrenalina della corsa e portando i fan ancora più dentro l’azione.

Di seguito i posizionamenti del Red Bull KM nelle varie tappe:

08/05/26 – 1ª NESSEBAR - BURGAS / 32.3 km all'arrivo
09/05/26 – 2ª BURGAS - VELIKO TARNOVO / 15.5 km all'arrivo
10/05/26 – 3ª PLOVDIV - SOFIA / 13.0 km all'arrivo
12/05/26 – 4ª CATANZARO - COSENZA / 11.6 km all'arrivo
13/05/26 – 5ª PRAIA A MARE - POTENZA / 28.8 km all'arrivo
14/05/26 – 6ª PAESTUM - NAPOLI / 23.7 km all'arrivo
15/05/26 – 7ª FORMIA - BLOCKHAUS / 11.9 km all'arrivo
16/05/26 – 8ª CHIETI - FERMO / 25.3 km all'arrivo
17/05/26 – 9ª CERVIA - CORNO ALLE SCALE / 11.4 km all'arrivo
20/05/26 – 11ª PORCARI (Paper District) - CHIAVARI / 12.6 km all'arrivo
21/05/26 – 12ª IMPERIA - NOVI LIGURE / 13.4 km all'arrivo
22/05/26 – 13ª ALESSANDRIA - VERBANIA / 16.7 km all'arrivo
23/05/26 – 14ª AOSTA - PILA / 17.0 km all'arrivo
24/05/26 – 15ª VOGHERA - MILANO / 42.2 km all'arrivo
26/05/26 – 16ª BELLINZONA - CARÌ / 12.4 km all'arrivo
27/05/26 – 17ª CASSANO D'ADDA - ANDALO / 15.4 km all'arrivo
28/05/26 – 18ª FAI DELLA PAGANELLA - PIEVE DI SOLIGO / 16.7 km all'arrivo
29/05/26 – 19ª FELTRE - ALLEGHE (Piani di Pezzè) / 32.4 km all'arrivo
30/05/26 – 20ª GEMONA DEL FRIULI 1976-2026 - PIANCAVALLO / 23.7 km all'arrivo
31/05/26 – 21ª ROMA - ROMA / 19.8 km all'arrivo

Ultimi video

01:07
L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

00:21
DICH LAURA PIROVANO BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Pirovano: "Un onore vedere il mio nome tra le grandi"

00:35
DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

00:26
DICH SIMONE DEROMEDIS BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Deromedis: "Felice di far crescere lo ski cross"

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

00:42
DICH DOROTHEA WIERER BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Wierer: "Milano-Cortina e i mondiali di Anterselva i momenti più belli della mia carriera"

00:42
DICH MICHELA MOIOLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Moioli: "Una passeggiata mi ha fatto capire che avrei potuto conquistare una medaglia"

00:42
DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

01:14
Van Aert, dedica speciale

Van Aert, vittoria con dedica speciale

01:28
Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

01:44
Superlega, che Perugia

Superlega, Perugia dà spettacolo

01:07
L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

I più visti di Altri Sport

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:41
Politecnico di Milano e Autodromo Nazionale Monza firmano un patto per l'innovazione
18:35
Ciclismo, al Giro d'Italia torna il Red Bull KM
 Lorenzo Musetti Barcellona
17:42
Tennis: Atp Barcellona, Musetti esce ai quarti, vittoria Fils in due set
13:40
Nuoto, Curtis record italiano nei 50 sl a Riccione
Flavio Cobolli 
12:48
Tennis, Cobolli conquista la semifinale a Monaco