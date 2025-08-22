Ciclismo: a Torino si presenta libro dedicato alla Vuelta

'Alla Conquista della Vuelta', questo il titolo del libro scritto da Filippo Manfredi che sarà presentato sabato 23 agosto alle 18 il libro a San Maurizio Canavese, in provincia di Torino. La presentazione del volume rientra nelle iniziative collaterali che accompagnano la partenza della Vuelta di Spagna, la cui prima edizione fu corsa 90 anni, il cui primo colpo di pedale è previsto domani da Torino. "Dalla prima edizione del 1935, il racconto percorre quasi un secolo di storia, dedicando ampio spazio ai sei vincitori italiani",si legge in una nota. Il libro sarà presentato in alcune delle sedi di passaggio, partenza o arrivo della corsa, come Cesana Torinese, Venaria Reale e Bardonecchia. Giovedì 28 agosto alle 17.30 la presentazione sarà nella sede della Città metropolitana di Torino, in corso Inghilterra