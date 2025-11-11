Logo SportMediaset

Sci alpino, Bassino:  "Recupero procede bene, sono stata sfortunata"

11 Nov 2025 - 19:02

"Il recupero procede bene, siamo contenti di come stia andando. Sono stata sfortunata, appena dopo la caduta ho capito che fosse grave". Così Marta Bassino - che si è fratturata il piatto tibiale lo scorso 25 ottobre - è intervenuta a Sky, facendo il punto sulle sue condizioni fisiche in vista dell'appuntamento olimpico di Milano-Cortina. Bassino sta svolgendo la fase di recupero al J Medical di Torino insieme a Federica Brignonte e alla freestyler Flora Tabanelli. Proprio a proposito della vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo, Bassino ha detto: "Brignone è più avanti di me, ma sulla partecipazione all'Olimpiade non si esprime". 

01:20
01:25
The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

01:34
Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:19
Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

01:48
00:08
Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

03:10
Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Bagno di folla per Sinner a Torino

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

20:42
Al via mondiale beach volley, dt azzurra: "Noi outsider ambiziosi"
20:38
Tennis, Atp Finals: Cash e Glasspool premiati come numeri 1 nel doppio
20:37
Atp Finals, Fritz: "Non sono stato preciso nel chiudere i punti"
20:29
Tennis, Atp Finals: nuova sconfitta per i campioni uscenti di doppio
19:10
“Circles, il viaggio dei Giochi”: il respiro dell'Olimpiade arriva sul palco del Teatro Carcano di Milano