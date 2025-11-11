Sci alpino, Bassino:  "Recupero procede bene, sono stata sfortunata"

"Il recupero procede bene, siamo contenti di come stia andando. Sono stata sfortunata, appena dopo la caduta ho capito che fosse grave". Così Marta Bassino - che si è fratturata il piatto tibiale lo scorso 25 ottobre - è intervenuta a Sky, facendo il punto sulle sue condizioni fisiche in vista dell'appuntamento olimpico di Milano-Cortina. Bassino sta svolgendo la fase di recupero al J Medical di Torino insieme a Federica Brignonte e alla freestyler Flora Tabanelli. Proprio a proposito della vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo, Bassino ha detto: "Brignone è più avanti di me, ma sulla partecipazione all'Olimpiade non si esprime".