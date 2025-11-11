Logo SportMediaset

“Circles, il viaggio dei Giochi”: il respiro dell'Olimpiade arriva sul palco del Teatro Carcano di Milano

11 Nov 2025 - 19:10
© Livigno NEXT

L’attesa è finita: “Circles, il viaggio dei Giochi” arriva sul palco del Teatro Carcano di Milano, dal 14 al 16 novembre, per tre serate di pura emozione. Prodotto da Livigno, prossima venue Olimpica e cuore pulsante delle discipline del freestyle e dello snowboard, lo spettacolo segna un nuovo, suggestivo passo nel conto alla rovescia verso le Olimpiadi del 2026. Dopo il grande successo del debutto livignasco lo scorso febbraio, Circles torna ora in una delle cornici teatrali più prestigiose d’Italia, con la potenza scenica e atletica della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, guidata da Giulia Staccioli. Un’opera che racconta la storia dell’uomo e dello sport, il valore dei Giochi e il legame profondo tra cultura e movimento, in un viaggio che attraversa le epoche fino a toccare il futuro, quando il freestyle e lo snowboard illumineranno le montagne di Livigno con 26 titoli olimpici. Diviso in cinque quadri, Circles fonde gesto atletico e linguaggio teatrale, corpo e musica, luce e narrazione. Sul palco, gli atleti-danzatori dei Kataklò danno forma a un racconto universale, dove lo sport diventa arte e la montagna metafora di ogni ascesa interiore.

Un omaggio alla grandezza, alla bellezza del movimento e alla forza dell’uomo nel cercare la propria vetta: la stessa energia che anima da sempre Livigno e che ora si prepara a vivere la sua stagione più importante. I biglietti per le tre repliche, venerdì 14 (ore 19.30), sabato 15 (ore 20.30) e domenica 16 novembre (ore 16.30), sono ancora disponibili sui canali ufficiali del Teatro Carcano. Con Circles, Livigno porta a Milano un assaggio della sua alpine energy, unendo arte, stile e sport in una narrazione capace di ispirare e commuovere. Perché ogni Olimpiade nasce da un sogno. E ogni sogno, prima o poi, trova la sua scena.

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Volley, Verona perde

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

