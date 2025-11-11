“Circles, il viaggio dei Giochi”: il respiro dell'Olimpiade arriva sul palco del Teatro Carcano di Milano

L’attesa è finita: “Circles, il viaggio dei Giochi” arriva sul palco del Teatro Carcano di Milano, dal 14 al 16 novembre, per tre serate di pura emozione. Prodotto da Livigno, prossima venue Olimpica e cuore pulsante delle discipline del freestyle e dello snowboard, lo spettacolo segna un nuovo, suggestivo passo nel conto alla rovescia verso le Olimpiadi del 2026. Dopo il grande successo del debutto livignasco lo scorso febbraio, Circles torna ora in una delle cornici teatrali più prestigiose d’Italia, con la potenza scenica e atletica della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, guidata da Giulia Staccioli. Un’opera che racconta la storia dell’uomo e dello sport, il valore dei Giochi e il legame profondo tra cultura e movimento, in un viaggio che attraversa le epoche fino a toccare il futuro, quando il freestyle e lo snowboard illumineranno le montagne di Livigno con 26 titoli olimpici. Diviso in cinque quadri, Circles fonde gesto atletico e linguaggio teatrale, corpo e musica, luce e narrazione. Sul palco, gli atleti-danzatori dei Kataklò danno forma a un racconto universale, dove lo sport diventa arte e la montagna metafora di ogni ascesa interiore.