F1: Red Bull presenterà livrea monoposto 2026 in sede Ford a Detroit

11 Nov 2025 - 18:45

La Red Bull e la 'cugina' Racing Bulls presenteranno il prossimo 15 gennaio le rispettive livree per le monoposto 2026, nella sede di Ford a Detroit, Michigan. Sarà il primo passo del nuovo accordo che porterà la Ford a produrre i motori per le vetture delle due scuderie, in vista di un cambio di regolamento e la creazione di una nuova generazione di vetture. In omaggio alla tradizione Ford, Red Bull ha scelto di presentare questa stagione storica a Detroit, celebrando una partnership che ha portato alla realizzazione del primo power unit Red Bull Ford Powertrains in assoluto. Nel 2026, insieme a Ford, Red Bull entrerà in azione come produttore di power unit, un progetto che incarna lo spirito Red Bull, che ha sfidato le convenzioni sin dal suo debutto in pista 21 anni fa. Il lancio della stagione Red Bull 2026 celebrerà questa filosofia. Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: "L'avvio dell'era Red Bull Ford Powertrains rappresenta non solo un passo coraggioso verso il futuro, ma anche una potente espressione di ciò che è possibile quando ingegneria, innovazione e passione di livello mondiale si uniscono. Vedere l'energia, la precisione e la portata di questo progetto è fonte di ispirazione. È il culmine di diversi anni di collaborazione tra due grandi nomi del motorsport. Siamo incredibilmente entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, guidati dalla stessa determinazione ed eccellenza che caratterizza sia Ford che Red Bull".

