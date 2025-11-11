Logo SportMediaset

Tennis, Atp Finals: esauriti tutti i biglietti per le finali

11 Nov 2025 - 18:40

Sono esauriti sui canali ufficiali i biglietti per le finali - singolo e doppio - delle Atp Finals di Torino. Le due partite sono in programma domenica prossima nel pomeriggio (dalle 15), con concerto di Gianni Morandi come intermezzo musicale. L'ultimo tagliando disponibile è stato acquistato oggi sulla piattaforma online di Ticketone a 2.296 euro. Non sono più disponibili biglietti neanche per le semifinali di sabato prossimo nella sessione in serale, mentre per le altre due in programma nel pomeriggio c'è ancora disponibilità (a partire da 550 euro). 

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Volley, Verona perde

Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

