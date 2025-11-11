Tennis, Atp Finals: esauriti tutti i biglietti per le finali

Sono esauriti sui canali ufficiali i biglietti per le finali - singolo e doppio - delle Atp Finals di Torino. Le due partite sono in programma domenica prossima nel pomeriggio (dalle 15), con concerto di Gianni Morandi come intermezzo musicale. L'ultimo tagliando disponibile è stato acquistato oggi sulla piattaforma online di Ticketone a 2.296 euro. Non sono più disponibili biglietti neanche per le semifinali di sabato prossimo nella sessione in serale, mentre per le altre due in programma nel pomeriggio c'è ancora disponibilità (a partire da 550 euro).