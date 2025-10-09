Boxe: trovato morto a 17 anni Arturo Gatti Jr., figlio ex campione del mondo

Gatti Jr. è stato trovato morto in Messico, dove viveva con la madre e la vedova di Gatti, Amanda Rodrigues. Ulteriori dettagli sulla sua morte non sono stati chiariti. Anche il presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, hacommentato la notizia della morte di Gatti Jr.. "Il World Boxing Council e la comunità globale del nostro sport si uniscono in preghiera per la profonda perdita di Arturo Gatti Jr. all'età di 17 anni. Che Dio dia pace alla sua anima e aiuti la sua famiglia a trovare la pace", ha detto Sulaiman.