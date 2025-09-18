Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Borg: "Il caso Sinner? Trovo strano il ritorno del preparatore"

18 Set 2025 - 23:23

Jannik Sinner "ha licenziato il suo preparatore atletico. E poi, una volta che tutto si è calmato, lo ha riassunto, cosa che trovo molto strana. Non ne so di più". Lo afferma Bjorn Borg in un'intervista su un talk show della Svt, la Tv di servizio pubblico, in cui cita il caso del numero 2 al mondo. Sinner lo scorso luglio ha richiamato nello staff Umberto Ferrara, allontanato nell'agosto 2024 a seguito del caso Clostebol, che aveva portato l'italiano a una sospensione di tre mesi dal circuito. In una delle tante interviste legate al lancio della sua autobiografia, il 69enne Borg dice di non essersi mai dopato anche se il fenomeno esisteva ai suoi tempi: "Non voglio fare nomi ma so che c'era il doping, però io non ci ho mai avuto a che fare. Se qualcuno fa uso di sostanze dopanti, penso che dovrebbe essere squalificato a vita. Così lo sanno, quando provano a farlo", conclude. Borg annette anche di aver abusato di sostanze stupefacenti dopo il ritiro dal tennis, a 26 anni, e che aveva iniziato a prenderle quando viveva a Milano: "C'erano sempre droghe in giro e non avevo amici. Non era un bel periodo. Le droghe, le pillole e l'alcol in eccesso rovinano la vita" afferma Borg, raccontando inoltre di essere stato vicino a morire per una overdose di cocaina: "Il medico mi ha detto che se fossi arrivato un po' più tardi non sarei sopravvissuto. Mio padre era lì davanti a me... Mi sono vergognato come un cane".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

I più visti di Altri Sport

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:23
Borg: "Il caso Sinner? Trovo strano il ritorno del preparatore"
22:25
Ferrari, Leclerc: "Mondiale 2026? Ci sono tante incognite per tutti"
21:21
Basket: Dinamo Sassari a Trento per il Memorial Brusinelli
20:27
Mondiali volley, Brasile eliminato ai gironi: giù dal podio dopo 23 anni
19:30
Mondiali volley, Michieletto: "Contro Argentina sarà sfida punto a punto"