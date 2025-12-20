Logo SportMediaset

Biathlon, CdM: Wierer terza nell'inseguimento a Le Grand Bornard

20 Dic 2025 - 16:32

Dorothea Wierer si conferma sul podio di Le Grand Bornard ed è terza anche nell'inseguimento, sesta piazza per Lisa Vittozzi: dopo essere salita sul gradino più basso del podio nella sprint di giovedì, la trentacinquenne azzurra trova la via per ribadire la posizione al termine di una gara che l'ha vista costantemente in quota. Un solo errore nel cammino al poligono per Wierer che deve affrontare il giro di penalità solo in uscita dalla terza sessione mentre nel poligono finale è pronta a trovare lo zero per uscire alle spalle della padrona di casa Lou Jeanmonnot (0-0-0-1), vincitrice in 27'58"8 e della finlandese Suvi Minkkinen che senza errori risale dal sesto posto della sprint, con 30"2 di gap dalla transalpina. Appena dietro, ecco Wierer che è terza a 32"7, cogliendo così il terzo podio personale della stagione e resistendo al ritorno di Julia Simon (1-0-0-0) e di Paulina Fjalkova (1-0-1-0), rispettivamente quarta e quinta davanti a Lisa Vittozzi. 

Quarta giovedì, la sappadina è frenata in avvio da un duplice errore nel poligono d'apertura (2-0-0-0) ma da quel momento parte la rimonta che la porta a chiudere sesta a 42", piazzamento importante in senso di costanza e di fiducia. E cresce la fiducia anche per Rebecca Passler (0-0-1-0) che risale la classifica di dodici posizioni per conquistare il tredicesimo posto, miglior risultato della carriera nel massimo circuito, a 1'15"2 da Jeanmonnot. Chiude invece appena al di fuori della zona punti Samuela Comola (0-0-3-0) che è 41esima. Dorothea Wierer è ora seconda nella classifica generale guidata dalla stessa Jeanmonnot con 406 punti contro i 355 dell'azzurra che supera Anna Magnusson (342), sesta Lisa Vittozzi con 304. Domani la tappa transalpina si completa con la mass start che scatterà alle 12:15. 

