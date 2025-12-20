Biathlon, CdM: Wierer terza nell'inseguimento a Le Grand Bornard

Dorothea Wierer si conferma sul podio di Le Grand Bornard ed è terza anche nell'inseguimento, sesta piazza per Lisa Vittozzi: dopo essere salita sul gradino più basso del podio nella sprint di giovedì, la trentacinquenne azzurra trova la via per ribadire la posizione al termine di una gara che l'ha vista costantemente in quota. Un solo errore nel cammino al poligono per Wierer che deve affrontare il giro di penalità solo in uscita dalla terza sessione mentre nel poligono finale è pronta a trovare lo zero per uscire alle spalle della padrona di casa Lou Jeanmonnot (0-0-0-1), vincitrice in 27'58"8 e della finlandese Suvi Minkkinen che senza errori risale dal sesto posto della sprint, con 30"2 di gap dalla transalpina. Appena dietro, ecco Wierer che è terza a 32"7, cogliendo così il terzo podio personale della stagione e resistendo al ritorno di Julia Simon (1-0-0-0) e di Paulina Fjalkova (1-0-1-0), rispettivamente quarta e quinta davanti a Lisa Vittozzi.