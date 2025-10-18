Biathlon, Vittozzi: "Ora sto bene, sensazioni positive in vista Giochi"

"Sto bene, mi sento bene, sto vivendo un buon periodo. Ho lavorato e ho buone sensazioni. Il periodo più critico è l'autunno perché è importante non ammalarsi e stare bene. Ora andrò sulla neve per ritrovare un po' di feeling". Così Lisa Vittozzi, campionessa azzurra di biathlon, a margine del Media Day organizzato dalla Federazione Italiana Sport Invernali al Mind di Milano. "La stagione è alle porte - ha aggiunto Vittozzi - e non vedo l'ora di iniziare. Dopo l'annata difficile dello scorso anno, saltata quasi per intero, il focus è sull'Olimpiade di Milano Cortina. Devo guardare avanti e pensare positivo. Per me è importante affrontare le prime gare e capire un po' dove sono, ritrovare alcune sensazioni. Penso che il lavoro fatto d'estate possa farmi stare serena, la schiena e il fisico hanno retto".