Biathlon, splendida Vittozzi: terza nella mass start di Coppa del Mondo a Nove Mesto

Lisa Vittozzi è terza nella mass start che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Nove Mesto, in Repubblica Ceca: un podio con vista sul febbraio olimpico per l'azzurra di Sappada che cede solo nel finale di fronte alle francesi Julia Simon, vincitrice in 33'39″4 e Oceane Michelon che la segue a soli 0″5. Differenza ridotta per Vittozzi (+2″7) al termine di una gara che ha visto l'azzurra trovare un unico errore al tiro nella seconda frazione (0-1-0-0), ruolino di marcia al poligono che ha curiosamente accomunato le prime quattro atlete al traguardo, compresa la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, quarta a 8″9. Per Vittozzi si tratta del terzo podio stagionale dopo la vittoria nell'inseguimento di Hochfilzen ed il terzo posto nella sprint di Ruhpolding, un podio che segue di 24 ore il ritorno al successo nella staffetta mista del sabato moravo. Per l'Italia del biathlon il conteggio dei podi stagionali sale così a quota 17. In quinta piazza, ancora Francia con una Bened immacolata al tiro, seguita dalla finnica Minkkinen (1-1-0-0) e da Dorothea Wierer, buona settima a dispetto dei tre errori in piazzola (1-1-1-0): 58″8 per l'azzurra nell'ultima gara prima dell'impegno olimpico sulle nevi di casa di Anterselva. Jeanmonnot rafforza il primato in classifica generale con 848 punti contro i 646 di Minkkinen ed i 585 di Magnusson che sale al terzo posto, Vittozzi cresce in settima piazza con 494. Jeanmonnot leader anche della graduatoria di specialità con 130 punti seguita da Simon (110) e Bened (105), nona Vittozzi (95). La Coppa del Mondo riprenderà il 5 marzo prossimo da Kontiolahti, il prossimo appuntamento sarà invece la staffetta mista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in programma ad Anterselva domenica 8 febbraio.