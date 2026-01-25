Biathlon, splendida Vittozzi: terza nella mass start di Coppa del Mondo a Nove Mesto

25 Gen 2026 - 19:16

Lisa Vittozzi è terza nella mass start che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Nove Mesto, in Repubblica Ceca: un podio con vista sul febbraio olimpico per l'azzurra di Sappada che cede solo nel finale di fronte alle francesi Julia Simon, vincitrice in 33'39″4 e Oceane Michelon che la segue a soli 0″5. Differenza ridotta per Vittozzi (+2″7) al termine di una gara che ha visto l'azzurra trovare un unico errore al tiro nella seconda frazione (0-1-0-0), ruolino di marcia al poligono che ha curiosamente accomunato le prime quattro atlete al traguardo, compresa la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, quarta a 8″9. Per Vittozzi si tratta del terzo podio stagionale dopo la vittoria nell'inseguimento di Hochfilzen ed il terzo posto nella sprint di Ruhpolding, un podio che segue di 24 ore il ritorno al successo nella staffetta mista del sabato moravo. Per l'Italia del biathlon il conteggio dei podi stagionali sale così a quota 17. In quinta piazza, ancora Francia con una Bened immacolata al tiro, seguita dalla finnica Minkkinen (1-1-0-0) e da Dorothea Wierer, buona settima a dispetto dei tre errori in piazzola (1-1-1-0): 58″8 per l'azzurra nell'ultima gara prima dell'impegno olimpico sulle nevi di casa di Anterselva. Jeanmonnot rafforza il primato in classifica generale con 848 punti contro i 646 di Minkkinen ed i 585 di Magnusson che sale al terzo posto, Vittozzi cresce in settima piazza con 494. Jeanmonnot leader anche della graduatoria di specialità con 130 punti seguita da Simon (110) e Bened (105), nona Vittozzi (95). La Coppa del Mondo riprenderà il 5 marzo prossimo da Kontiolahti, il prossimo appuntamento sarà invece la staffetta mista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in programma ad Anterselva domenica 8 febbraio. 

Ultimi video

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:30
F1, Alpine conferma: Chris Horner pronto a investire nel Team
20:41
Ippica: il francese Hokkaido Jiel vince il 105/o Prix d'Amérique
19:53
Nba, maltempo negli Stati Uniti: rinviata la sfida tra Memphis e Denver
19:32
Atletica, Furlani vola subito a 8.33m nel lungo a Parigi
19:16
Biathlon, splendida Vittozzi: terza nella mass start di Coppa del Mondo a Nove Mesto