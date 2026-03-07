Coppa del Mondo Biathlon: Vittozzi decima nella mass start a Kontiolahti. Vince Simon

07 Mar 2026 - 16:22
Una brillante Julia Simon costruisce con la velocità al poligono il successo nella mass start di Kontiolahti, in Finlandia: la transalpina è la prima a uscire dalla quarta sessione di tiro per imporsi in 34'40"0 con un singolo errore al tiro (1-0-0-0) e precedere di 5"6 la svedese Elvira Öberg (0-0-1-1), con l'altra scandinava Anna Magnusson (0-1-0-0) a completare il podio di giornata, staccata di 8"9 da Simon.

Più che buona la prova delle tre azzurre in gara: Lisa Vittozzi (0-1-1-1) nonostante i tre errori al tiro chiude la top ten a 25"1 dalla testa, tallonata da una ottima Martina Trabucchi che con un singolo giro di penalità in apertura (1-0-0-0) è undicesima per festeggiare il miglior risultato della carriera. Appena dietro, applausi anche per Hannah Auchentaller (0-1-0-0), quattordicesima a sigillare una classifica che lascia ben sperare in vista della staffetta in programma domani.

Simon grazie al successo scavalca Jeanmonnot in vetta alla classifica di specialità e a una gara dal termine della stagione è leader con 200 punti contro i 155 della connazionale, terza è Michelon con 146; decimo posto per Vittozzi con 96 punti. Jeanmonnot che resta leader in tranquillità della generale con 879 punti, seguiti da Minkinnen (703) e Magnusson (695); settimo posto per Vittozzi che sale a quota 555. 

