Coppa del Mondo Biathlon: Vittozzi decima nella mass start a Kontiolahti. Vince Simon

Simon grazie al successo scavalca Jeanmonnot in vetta alla classifica di specialità e a una gara dal termine della stagione è leader con 200 punti contro i 155 della connazionale, terza è Michelon con 146; decimo posto per Vittozzi con 96 punti. Jeanmonnot che resta leader in tranquillità della generale con 879 punti, seguiti da Minkinnen (703) e Magnusson (695); settimo posto per Vittozzi che sale a quota 555.